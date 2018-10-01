內湖擄童犯強制留院將屆滿 檢依傷害罪起訴

周男在父親節當晚6時原本站在內湖某餐廳前，見吳婦帶著女兒經過，竟出手拉扯女童背包。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-01 18:30

〔記者黃捷／台北報導〕台北市內湖區上月8日當街發生擄童案，33歲周姓犯嫌因罹患精神疾病，案發後遭強制送醫，由於犯案過程造成被害小女童受傷，士林地檢署依傷害罪將他起訴，另外，強制留院期間即將屆滿，若醫生評估不須留院，周男將可能獲釋。

上月8日下午6點多，吳姓媽媽從安親班接7歲的女兒下課，徒步行經民權東路六段一棟大樓外時，周男突然衝過來拎住女童的書包，嚇得媽媽大聲呼救，一邊與周男互相拉扯。

周男見媽媽抵抗，竟又進一步抓住女童的左手臂，路人聽聞呼救聲趕來查看，周男才放手逃跑，女童也摔到地上，導致左手臂抓傷、左小腿鈍挫傷。

警方當天找到周男，但初步詢問後就放人，引發社會關注、媒體大幅報導後，才發現周男疑有精神疾病，10日再度將他逮捕送醫，三軍總醫院13日鑑定確認他罹患思覺失調症，依法強制留院治療。

檢察官事後至醫院就訊，周男辯稱認錯人，以為女童媽媽是他的仇人，但對於仇人是誰、有什麼仇、為什麼要抓女童，卻都無法清楚交代。由於周男行為同時涉犯強制、傷害罪，檢察官遂依刑責較重的傷害罪起訴，並建請依「兒少法」加重其刑。

另根據「精神衛生法」，強制留院治療一期為2個月，周男第一期將於本月13日屆滿，到時必須經至少兩名醫師鑑定仍有必要，才會繼續留院治療，否則周男可能會被放出來。