女子臉書應徵「在家上班」工作 不料竟成詐騙車手

2018-09-29 11:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙新手法!楠梓警方今表示，詐騙集團臉書應徵金融公司員工，主打在家工作月薪2萬多元，再線上誆騙錄取社會新鮮人，佯稱客戶購買二手車款項已匯入帳戶，要求社會新鮮人領錢交付公司員工，高市1名張姓女子信以為真，到銀行臨櫃提領30萬元，銀行發現報警抓人，才驚覺是詐騙贓款，工作3天還沒領到薪水，先吃上詐欺官司，警方感嘆得不償失!

警方調查，家住板橋莊姓婦人（70歲）日前接獲詐騙集團假冒家人來電借款，因一時不查將現金30萬元匯至家住楠梓區張女（21歲）帳戶，張女再依上線指示到銀行提款。

中國信託銀行林姓經理驚覺可疑，簡單與張女交談，發現她不了解款項來源、提領用途，立即通報右昌所員警到場，經詢問張女並與板橋警分局聯繫，確認帳戶內款項是莊婦遭詐騙匯入，當場逮捕張女帶回偵辦。

警方詢問張女為何擔任取款車手，張女供稱在臉書線上應徵金融公司職務，因主管說有人購買二手車，將款項匯入她的帳戶，請她將錢領出後，再交給公司員工，因張女查看帳戶後，確實有款項匯入，不疑有他依指示前往領款，不料卻成為詐欺集團的幫助犯。

楠梓警分局長陳錦坤親自前往中國信託銀行頒發感謝狀，感謝行員機警及時反應，多一份用心「關懷提問」，警民合作讓民眾免於受害，強調詐騙手法層出不窮，呼籲民眾提高警覺，有疑問可撥165反詐騙專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆