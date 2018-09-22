電話拉票打給毒蟲 衰樁腳險被送去勒戒

2018-09-22 23:43

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓樁腳為替里長拉票，差點被視為毒蟲勒戒。蔡男打了電話給被警方監聽的藥頭，遭傳喚驗尿，又因為喝了止咳藥水，被驗出尿液含有嗎啡，還好他抗告後，台南高分院二審詳查後，發現蔡的嗎啡濃度沒有超過4000 ng/mL，加上蔡男頭髮沒有檢測出嗎啡成分，所以二審撤銷原裁定，並駁回檢察官觀察、勒戒的聲請。

蔡男去年8月間打電話給給藥頭拉票，當時警方發現蔡男與藥頭有通話後，傳喚蔡男到警察機關製作筆錄，並對蔡男驗尿，驗尿報告顯示，嗎啡濃度為2614 ng/mL、可待因濃度為719ng/mL，其尿液中嗎啡濃度為可待因的3.6倍，所以認為蔡男有注射海洛因的嫌疑。

不過蔡男喊冤，他指出因為親人在醫院工作，他有吸菸習慣所以會咳嗽，向親人拿了甘草止咳藥水，還有買治咳嗽的成藥，但是一審調出該品牌藥水的研究報告證明，如果連續兩天，每天服用藥水3次，每次15毫升，雖然會有嗎啡反應，但是嗎啡濃度會在可待因濃度的3倍以下，因此一審判蔡男必須接受勒戒。

蔡男不服抗告，台南高分院二審時調閱相同的研究發現，雖然研究結果有顯示，嗎啡濃度不會超過可待因的3倍，但嗎啡的濃度也不會超過4000 ng/mL，而蔡男的尿液中檢出的嗎啡濃度為是2614ng/mL，雖然有超過可待因3倍，但未達4000ng/mL，加上蔡男的毛髮中完全沒有嗎啡反應，所以接受蔡男證詞，撤銷一審裁定，讓蔡男免勒戒。

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