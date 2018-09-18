阿伯也玩手機遊戲？ 原來是女網友騙點數

2018-09-18 13:51

［記者陳恩惠／台北報導］「少年仔，我要買那個什麼點數。」家住台北市北投區的65歲陳姓男子，日前到住處附近的便利超商要買10000元的點數，引起店員的懷疑，詢問是玩哪種遊戲未獲回應，於是打電話報警；台北市警北投分局大屯派出所據報，一聽又是買點數詐騙，巡邏員警先飛車趕到，所長隨後也加入勸說行列，大半小時終於讓陳伯驚醒，回過神來不好意思頻道謝，這也是大屯所5天內阻止的第二起詐騙案。

大屯所長呂俊龍表示，本月4日值班同仁接到超商通報：「所長，中和街那家超商說，有個阿伯突然要買10000元的My card遊戲點數ㄟ！」「快叫巡邏的先過去！我隨後就到。」線上巡邏警員駱伯揚、林子鈞立刻飛車到場，所長呂俊龍也隨後趕往超商內了解狀況。

「先生，你在玩哪種遊戲，可以給我們看看嗎？」警方到場後，詢問陳男所玩的遊戲，然後問他為什麼要買點數？陳男才不好意思地說，他在網路上剛認識一名女網友，連續幾天不時對他噓寒問暖，讓他陷入溫柔的陷阱，當天對方突然告訴他，家中雙親生病急需用錢等理由，拜託他購買遊戲點數接濟她。

大屯所3警一聽，立刻判定是「詐騙」！然後向陳男告知這是詐騙經常用的手法，花了快半小時好說歹說苦勸阿伯，終於讓他大夢初醒，呂所長也當場向陳男說明目前詐騙手法種類繁多，購買遊戲點數就是其中之一，也告訴他購買遊戲點數遭詐騙的相關案例。

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