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檢調追柯文哲政治獻金案 會計師端木正移送北檢複訊

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，李文宗（前右）、端木正（後右）移送北檢複訊。（記者王藝菘攝）

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，李文宗（前右）、端木正（後右）移送北檢複訊。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 00:10

首次上稿 19:53
更新時間 00:10（新增端木正等人深夜移送北檢複訊）

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署為保全證據，今天指揮調查局執行搜索，並以被告身分約談會計師端木正、木可公關公司負責人李文娟，深夜移送北檢複訊。

承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺今指揮調查局北機站，兵分7路前往木可、時樂、尼奧公司，及木可公關負責人李文娟、時樂與尼奧2家公司負責人戴利玲住處、端木正會計師事務所等7處進行搜索、調取相關單據，並以被告身分約談李文娟、端木正；另戴利玲、李女的哥哥李文宗及相關公司員工等3人以證人身分被約談。其中戴利玲、會計事務所員工陳韋瑄訊後請回，其餘漏夜偵訊中。

民眾黨12日召開「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，柯競辦發言人陳智菡表示，團隊第1階段查核所有單筆41萬元以上的支出，發現共漏報15筆、誤報2筆，漏報總金額高達1817萬餘元。

陳智菡指出，柯競辦所有的支出都有明細、收據，也確實支付給廠商，但競辦財務部委託的會計師端木正卻未如實向監察院申報，自行將漏報的2000萬餘元分為9筆申報在時樂、尼奧、木可等公司，且未告知競辦，將錯誤申報責任歸咎於端木正「便宜行事」。

端木正則透過精華會計師事務所發布聲明回應，精華會計師事務所會計師提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監察院與地檢署能詳盡調查相關證據並釐清真相，還會計師清白。

對此，北檢因考量此事攸關公眾利益，已主動分「他」字案，交由黑金組檢察官偵辦。

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，時樂與尼奧2家公司的負責人戴利玲到北檢複訊，訊後請回。（記者王藝菘攝）

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，時樂與尼奧2家公司的負責人戴利玲到北檢複訊，訊後請回。（記者王藝菘攝）

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，會計事務所員工陳韋瑄北檢複訊，訊後請回。（記者王藝菘攝）

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金申報不實案，會計事務所員工陳韋瑄北檢複訊，訊後請回。（記者王藝菘攝）

木可公關公司負責人李文娟。（記者王藝菘攝）

木可公關公司負責人李文娟。（記者王藝菘攝）

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