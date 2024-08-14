女友生日床戰6回 分手後被控偷拍舌吻女友

陳男與女友分手年餘後，陳男卻被控偷拍舌吻女友，女方並持照片提告。（資料照）

2024/08/14 22:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子在女友生日當晚，摩鐵激戰6回合，不料分手餘年後，陳男卻被控偷拍舌吻女友，女方並持照片提告，地院依強制猥褻等罪判刑3年2月，高等法院高雄分院以縱使陳男舌吻，但並無進一步動作，改依違反性騷擾等罪，判處拘役40天、緩刑2年。

據了解，2022年6月18日上午，被告陳男為幫女友慶生，預定高雄市鼓山區某商旅房間後，還特地前往佈置，增添羅曼蒂克氣氛，2人共度良宵。隔天上午，陳男並趁女友服用安眠藥仍在熟睡之際，用她的手機涉嫌偷拍女友被他舌吻的照片。

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不料，2人因個性不和分手1年後，前女友發現曾遭偷拍的照片，報警控告陳男涉嫌強制猥褻和妨害秘密罪，案經高雄地檢署偵查起訴後，地院判處陳男有期徒刑3年2月，他不服上訴高雄高分院。

據悉，陳男說，當天晚上，2人曾嘿咻6次，隔天親吻拍照，單純留做紀念﹔女方則僅承認1次，堅持提告。

合議庭指出，猥褻以滿足性慾為前提，而使被害人感到嫌惡或恐懼；性騷擾則意在騷擾觸摸的對象，不以性慾之滿足為必要。

又查，縱使陳男有舌吻，但只是短暫，又無其他進一步動作，並非滿足自我性欲或發洩性慾，乃改依違反性騷擾防治法和妨害秘密罪量處，並審酌他賠償、和解、認罪，從輕量刑拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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