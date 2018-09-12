酒駕撞斷電線桿 後方騎士慘摔

酒駕撞斷電線桿，汽車直接栽進校園操場。（記者邱芷柔翻攝）

2018-09-12 10:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天清晨5點20分，20歲的陳姓男子開車行經潮州鎮太平路，沒想到在日新工商前汽車突然偏移，直接撞斷路旁電線桿，事故發生後，電線桿電纜橫躺在路面上，後方騎士未察直駛而過，連人帶車騰空飛起重摔落地，所幸汽車駕駛、機車騎士均沒有生命危險，潮州警方經酒測，訊後將酒測值超標的陳姓駕駛依公共危險罪移送。

從監視器畫面可以看見，陳男駕駛的黑色轎車突然偏離路面，撞上路邊的電線桿後，汽車直接衝進校園操場，當時天還未亮，被撞斷的電線桿電纜就橫躺在路面上，對向車道先有1名機車騎士，緩慢的從路肩閃過電纜，但第2台機車直駛而來，沒察覺路面橫躺的電纜，直接被絆倒，騎士與機車騰空飛起後重摔落地，畫面驚悚。

潮州分局中山路派出所所長謝漢忠說，陳姓駕駛向警方表示，當時他在調音響，一時沒注意才會撞上電線桿，警方到場時，連人帶車栽進校園操場的陳姓駕駛受到輕傷，而遭到電纜絆倒、倒臥在路面上的李姓駕駛身上多處擦傷，雙方經過酒測，陳姓駕駛酒測值為0.57MG/L，李姓騎士酒測值為0。

警方也表示，訊後已將陳姓駕駛依公共危險移送，同時呼籲民眾千萬不要酒後駕車以免害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆