前鎮冰屍命案大逆轉！疑似兒不慎弒親、母頂罪

兒子疑似殺害父親。（記者黃旭磊攝）

2018-09-11 09:43

［記者黃旭磊／高雄報導］前鎮區驚傳丈夫遭妻兒殺害冰屍命案，經警方漏夜偵訊，原以為是妻殺父，案情逆轉，查出是兒子疑不滿父親持刀追殺母親，奪刀過程中不慎劃傷頸部致命，命案發生後，洪婦與2名兒子協力將屍體藏冰櫃，警查出疑與長期家暴有關，將母子3人法辦。

警方表示，47歲死者丁盛芳被發現棉被包裹藏屍家中冰櫃，偵訊中，46歲洪姓妻子及2名兒子供稱，於6月4日，丁男疑拿開山刀欲砍妻，大兒子衝上樓與父爭執，奪刀過程中劃傷頸部2-3刀致死，死後，母子將血衣及兇刀棄置於岡山區荒僻草叢及阿公店水庫附近。

前鎮警分局偵查隊長謝博文說，大兒子於住家2樓聽到3樓有爭執聲，上樓發現父拿刀欲殺母，並吼叫「如果不離開，連你一起殺」，兒供稱，奪刀過程中疑似劃傷頸動脈致死，案發後，母子3人用房間棉被裹屍，並到鄰近超市買繩子，綑綁後冰入一樓冰櫃，5日凌晨將兇刀及血衣棄置於岡山一帶。

警方表示，兇嫌於案發28天後，於7月2日向轄區警方通報失蹤人口，企圖以失蹤掩蓋命案，直到9月10日深夜，警方查訪失蹤案情，發現洪姓妻子口角顫抖，疑有隱情，深入探查在冰櫃內發現屍體，距離案發已98天。（10:14更新）

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