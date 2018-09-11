高雄驚傳妻殺夫 兒子幫母藏父屍3個多月！

牆邊為藏屍冰庫。（警方提供）

2018-09-11 00:28

首次上稿 9/10 23:30

更新時間 9/11 00:28

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄市前鎮區驚傳妻殺夫，凍屍三月才被發現的命案！

47歲的丁姓男子今年6月間細故持刀毆妻，反遭妻子洪女奪刀殺害，洪女涉嫌夥同長子將老公屍體冰在家中冰庫，並謊報老公失蹤，警方多次查訪，發現洪女言行怪異，昨晚才發現死者被殺害藏屍家中冰庫三個多月，正漏夜偵辦中。

警方指出，日前洪女向前鎮警分局報案，從事壽司生意的丈夫丁姓男子失蹤，請求協尋，警方多次查訪，發現洪女言行舉止怪怪的，住附近的丁男母親卻意有所指向警方暗示，他兒子去哪裡可能要問其媳婦。

警方因此懷疑丁男失蹤案情不單純。多次登門查訪，昨晚意外發現丁男家有一個大冰庫，一查赫見有一具男屍被毯子包裹在冰庫中。

丁妻因此被警方突破心防，坦承6月初夫妻吵架，老公企圖持刀傷害她，雙方拉扯扭打被她奪刀不慎刺死老公，24歲長子並幫他把死者屍體冰藏在作生意的冰庫。目前警方封鎖案發現場，明天將報請檢方相驗，釐清案情。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

前鎮區鎮東一街昨晚驚傳丁姓男子遭妻子殺害，凍屍三個月才曝光。（記者黃建華攝）