欠71.5萬每月利息5萬…男狠殺債主棄屍 重判16年

吳進毅將邱姓債主殺害後，棄屍員山鄉山區，宜蘭地院今天審結，依照殺人、遺棄屍體罪重判16年徒刑。（資料照）

2018-09-04 20:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕57歲男子吳進毅積欠邱男71萬5000元，不堪每月5萬元的利息壓力以及邱男逼債，今年1月30日以紅色細布條勒死邱男，還將屍體棄屍員山鄉山區，吳男事後被警方鎖定後投案，宜蘭地方法院審結，依殺人、遺棄屍體罪，重判16年徒刑，褫奪公權6年，全案可上訴。

吳男從事碗盤生意，警方訊問時供稱，他積欠65歲邱男71萬5000元，但事後邱男不斷向他討債，還曾拿農藥到他家威脅「不還錢就一起喝農藥自殺」，自己每月要支付5萬元利息，被逼急了憤而殺人。

今年1月30日上午9點，吳男佯稱要還錢，約邱男在宜蘭市東港路碰面，吳男開小貨車、邱男則開轎車，兩人在巷弄談判時起爭執，吳男隨後騙邱男載他去向胞兄拿錢，上邱男小客車後座後，突然拿出細布條勒邱男脖子10分鐘，確認死亡後才鬆手。

吳進毅接著戴上棉質手套，將車內邱男屍體拖至後座，開著邱男車子將屍體載到員山鄉長嶺路段，推落山坡棄置，隨後逃離現場，將作案車輛停在壯圍鄉國道5號，丟棄手套及轎車鑰匙逃逸。

邱男陳姓同居人聯絡不上邱男，先找上吳進毅，吳男佯稱他清償欠款後，邱男就離去，陳女隨即向警方報案協尋，吳男得知後，隔天還跟著陳女赴警局，聲稱幫忙找人，卻被警方發現講話內容顛三倒四。

訊後吳男雖被請回，但察覺自己被警方鎖定，2月1日清晨5點到派出所自首，坦承殺人棄屍。

宜蘭地方法院合議庭今天審結，認為吳男因積欠邱男71萬5千元債務，邱男要求需清償全部欠款，還稱要叫小弟催討，吳男卻持布繩強力勒住被害人頸部，致邱男室息死亡，手段兇殘，還將邱男屍體棄屍，任令遺體曝曬雨淋，兩天後才自首接受裁判。

宜蘭地院指出，吳男到案後坦承犯行、尚知悔悟，未與被害人家屬達成和解、未取得被害人家屬原諒等一切情狀，殺人部分，處有期徒刑14年8個月，褫奪公權6年，遺棄屍體罪判1年半，合併執行有期徒刑16年，褫奪公權6年。