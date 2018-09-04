前郵政局長之子砍人後大鬧醫院 嗆警：我爸來你們就完了！

2018-09-04 12:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳、劉2名男子昨天晚間酒後互毆，陳拿柴刀砍傷劉，自己也受傷的陳被帶到長庚醫院包紮後，疑因酒醉蹲坐在急診室門口，嗆警：「有種單挑啦，我爸來你們就完了！」不過他曾當郵政局長的父親，早已對他傷透了心。

仁武警分局昨天晚間6時23分接獲報案，九曲堂中興街發生糾紛，警方趕抵時，發現52歲劉男（毒品、公共危險前科）手部有2處刀傷，頭部也被劃傷滲血，行兇的48歲陳嫌（毒品、竊盜前科）情緒激動，手緊握柴刀不放，員警趁隙噴辣椒水，一擁而上將他制伏。

警方調查，陳、劉2人原是好友，劉昨天喝完酒想回家，陳卻想續攤，2人爭執並持木棍互毆，沒想到陳盛怒下回家拿柴刀砍傷劉男，自己左手部也有撕裂傷。

員警將陳嫌帶到高雄長庚醫院包紮傷口，夜間11時準備帶回偵訊時，陳竟蹲坐在急診室門口咆哮，「砍他剛剛好，看多少醫藥費，叫老爸來付錢，沒在怕的啦」，他身上有手銬、腳鐐，囂張行徑引人側目，「盧」了約20分鐘員警將他押上車，訊後今天依殺人未遂罪嫌送辦。

原來這個「靠爸族」的父親還真有來歷，曾擔任郵政局長，不過父親沒出面，倒是老母親看到兒子又進了派出所，一臉心痛。陳母說，丈夫曾擔任郵政局長，在南部地區經常調動，可能因此疏於管教，兒子出社會誤交毒友，成了不定時炸彈。

陳是派出所常客，在警方眼中是號「頭痛人物」，員警說，他疑長期吸毒有了被害妄想症，總以為有人要打他；鄰居斥他「吸毒吸到頭殼壞掉」，看到人就要吵，當地人看到他都閃得遠遠的。