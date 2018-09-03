9/3 威力彩、雙贏彩摃龜 今彩539開出4注！

2018-09-03 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月3日）開獎的第107000071期威力彩頭獎摃龜，第107000115期雙贏彩頭獎也摃龜。第107000211期今彩539頭獎開出4注，每注可得獎金600萬元，分別由花蓮縣花蓮市民運里化道路13號1樓「旺旺發投注站」、桃園市龍潭區中興里中興路37號1樓「冠億彩券行」、新北市中和區華福街34號「富貴興彩券行」及台南市東區仁和里仁和路105之10號1樓「財富翁彩券行」所開出。

第107000071期威力彩中獎號碼為「01、09、12、13、17、29，第二區：03」頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共248注中獎，每注可得4000元；陸獎共1733注中獎，每注可得800元；柒獎共3415注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8949注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2680注中獎，每注可得100元；普獎共4萬614注中獎，每注可得100元。

第107000071期38樂合彩中獎號碼為「01、09、12、13、17、29」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共81注中獎，每注可得5750元；二合共1664注中獎，每注可得750元。

第107000115期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、09、11、14、15、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共576注中獎，每注可得500元；肆獎共5851注中獎，每注可得100元。

第107000211期今彩539中獎號碼為「08、28、33、35、36」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6249注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7571注中獎，每注可得50元。

第107000211期39樂合彩中獎號碼為「08、28、33、35、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7273注中獎，每注可得1125元。

第107000211期3星彩中獎號碼為「577」，正彩共48注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000211期4星彩中獎號碼為「7105」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券官網」 。