偷包竟返回換貨被逮 老闆娘po文：要罰女賊爬玉山

吳姓婦人涉嫌偷取的日系手工提包。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-03 17:31

〔記者王俊忠／台南報導〕50多歲的吳姓婦人，7月17日上午涉嫌到台南市北區1處市場包包鞋子攤挑選1只手工提包，但未付款就拿包包離開，包包攤老闆娘氣的上網po文肉搜抓賊，沒想到吳婦居然在8月31日回到攤位表明想換包包，老闆娘一眼認出是被偷的包包，暗中報警將涉偷包的吳婦法辦。

在南市北區鴨母寮市場擺攤賣包包與鞋子的黃姓女子控訴，7月17日上午，疑有1名婦人到她攤位上挑商品，因說都不喜歡、沒有成交，在她忙於服務另1名客人時，這名婦人「惦惦地」走到攤位旁、偷走1只日系的花朵紋飾手工提包（市值390元），當天下午她收攤時才察覺包包被偷，鄰居店家提供監視錄影畫面檢視才知道該婦人是竊嫌。

黃女說，為讓市場其他攤商留意這名女竊賊，防範遭竊，才po文公開此事，並要在女竊賊落網後罰對方去爬玉山。沒想到，8月31日上午，女竊賊竟拿著包包贓物回到市場攤位問老闆娘說「不喜歡這款式，能否換貨？」，黃女一看這包包正是1個多月前失竊的贓物，當場說包包在7月被偷了，不能換貨。

黃女一面拖延婦人、一面暗中通知五分局警方到場帶回涉案的吳婦。警方查出吳婦領有中度身心障礙證明，並根據吳婦穿著衣物、特徵，與包包失竊的竊嫌影像比對都很吻合，認定吳婦是偷包包的竊嫌。

吳婦則辯稱自己患有失智症，過去常有買東西忘記付款就離開的情況，已經忘記7月17日當天買包包是否有付款。警方訊後依竊盜罪嫌將吳婦函送檢方偵辦。