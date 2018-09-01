虛偽增資6500萬 跳蚤本舖負責人判刑8月

2018-09-01 18:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢調2013年8月接獲舉報指稱，威尼國際公司黃姓負責人涉嫌借錢假增資美化財報，還銷售未上市上櫃公司股票，狠撈9000萬元，但「威尼」根本是家空殼公司，檢調偵辦此案期間，二手商品寄賣店「跳蚤本舖」鄭姓負責人自首公司當時經營困難，在余姓友人建議下，虛偽增資6500萬元，新北地院日前判鄭姓負責人有期徒刑8月，得易科罰金24萬元；余男徒刑2年4月，可上訴。黃男通緝中另案審理。

黃男於2012、2013年間，經余男居中牽線認識金主，不實增資1.3億元，再佯稱威尼公司將與電子大廠合作開發高規格液晶面板，2013年力拚2億元收入，前景看好；2014年4月、9月召開股東會，指稱公司營運狀況佳，需現金增資擴大營業規模，遊說股東加碼投資，以每股12.5、15元價格兜售股票，共詐得9000萬元，但最後錢都流進黃男口袋。

檢調偵辦此案期間，列為關係人的「跳蚤本舖公司」實際鄭姓負責人，自承2012年因公司資金短缺經營困難，余男主動表示願增資入股，鄭遂同意讓余擔任公司董事長，余建議虛偽增資6500萬元，作為股東繳納股款之用，並偽製財務報表，以利公司取得營運資金。

法院審理時，余男坦承認識黃男，否認知悉及參與威尼公司的虛偽增資；另辯稱不是跳蚤本舖的負責人或員工，不知道跳蚤本舖有製作不實財報，是被鄭姓負責人陷害。

但證人指證歷歷，加上經查余男確有在跳蚤本舖公文的「董事長」欄位簽名，法官因此不採信其辯詞，認定他觸犯公司法、商業會計法，判他有期徒刑2年4月；鄭姓負責人因自首得以減輕其刑，獲判得以易科罰金之刑。