膽大卻粗心？到派出所接朋友開毒趴 口袋掉落1包毒品

2018-07-02 19:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅19歲的邱姓年輕人，要到俞姓朋友住處開趴慶生，卻在路上一邊開車一邊吸毒，被中市警局六分局工業區派出所警員攔截逮捕，不料，僅18歲的俞男情義相挺，竟大膽趕赴派出所，想接邱男繼續慶生，警方懷疑他們「開毒趴」，盤問俞男時，俞男故做鎮定點菸抽，卻不慎把1小包毒品掉落地上，被員警一併逮捕，依毒品危害防制條例法辦。

工業區派出所警員是在上月17日深夜巡邏時，於中市西屯區順和三街，見1輛白色汽車加速離去，員警認為形跡可疑，驅車尾隨攔查，駕駛邱男一度拒絕盤查，但因車內散發出「拉K」（吸食毒品）的臭味，員警留置邱男，進一步在車內手排檔處查獲夾藏在百元鈔裡的愷他命粉末，將邱男帶回所內偵辦。

邱男說，他們一群朋友中，有一人生日，眾人約在俞姓朋友住處慶生，他在案發時，要趕去慶生，警方懷疑這群人想「開毒趴」，俞男卻來到工業區派出所，想要接邱男去慶生，員警盤查俞男，又在俞男車上聞到刺鼻的「K味」，俞男神色慌張，點1支菸抽，想要故作鎮定，卻沒想到，他從褲子口袋掏出菸盒時，口袋滑落1包愷他命毒品，俞男頓時啞口無言，坦承吸食及持有第三級毒品愷他命，一併被警方逮捕，依毒品危害防制條例法辦，慶生派對也被迫取消。

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