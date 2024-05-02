醫院鏢客死灰復燃！婦人花19.3萬買藥酒才知上當 求助議員

金光黨誆稱這一罈藥酒可治百病，要價高達19萬3000元，專挑就醫老人家行騙。（記者蔡文居攝）

2024/05/02 11:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名7旬婦人日前到台南市立醫院就診，遇到一對男女向她搭訕賣藥酒，誆稱可以治百病，老婦人不疑有他，花了19萬3000元買了一罈藥酒，事後後悔不已求助議員，對方自知理虧退錢了事，甚至連藥酒也不要了。

南市議員王家貞今天質詢指出，傳統的鏢客詐騙手法死灰復燃，遊走台南各大醫院專找就醫的老人家，誆騙兜售可以治百病的藥酒，利用老人家身體不適無助，趁虛而入行騙。

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當事人向王家貞陳情說，日前在醫院侯診時，一對男女一搭一唱說「老太太，這是特製的藥酒，可以治百病，不用看醫生！」她不疑有他，被兩人載往一處民宅，當時裡面有人正在製作一罈藥酒，還說她運氣好，這罈酒藥快做好了，訂購的人還要沒來拿，「如果你要就先給你」，她一時不察，返家拿了私房錢買回藥酒。

王家貞說，事後，親友得悉勸告，老婦人才知受騙，後悔不已，並向她陳情，希望拿回19萬多元的私房錢。她向對方連絡，並表達要報警，對方自知理虧，最後透過Uber計程車送回款項，至於藥酒，對方也不要了。目前南市衛生局也已採樣送驗。

南市警局刑大大隊長張文源說，這是傳統的金光黨詐騙手法，除涉及詐欺未遂外，可能涉嫌違反藥事法，警方將依法偵辦，同時也會請各醫院加強宣導防詐，以免再有人受害。

南市議員王家貞（右）搬出藥酒質詢，騙徒遊走各大醫院利用老人家生病無助行騙。南市警局刑大大隊長張文源（左）表示將依法偵辦。（記者蔡文居攝）

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