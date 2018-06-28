懷疑遭黑吃黑！詐騙集團酷刑凌虐15歲少年 火烤針頭刺指縫

2018-06-28 22:23

〔記者王定傳／新北報導〕暴力討債、詐騙集團成員湛文雄等人，懷疑15歲少年阿強（化名）介紹加入的邱姓男子私吞詐騙款項，為了逼邱男出面，他們竟擄走阿強圍毆，還拿飲料灌他口鼻，甚至用古代酷刑伺候，拿火烤針頭，狂刺被害者指縫、不斷挑動，還盜走他身上及帳戶現金，新北地院依加重強盜等罪判湛男14年徒刑。

共犯賴俊宇、林詠竣、林譯真被判9年至12年不等徒刑；謝祥聖、邱鉦驊、朱佑翰、游智光等人被依私行拘禁罪，判處5月至10月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，2015年11月間，湛男等人為了找出綽號「判官」的邱男，把阿強及其女友強押上車，以束帶綑綁阿強雙手，載到石門水庫山區持鋁棒圍毆，再拿水及飲料強灌阿強口鼻，威脅說，「再不照實講手指就不見了」、「小心我把你從山上丟下去」、「上一個被我丟下去的人已經找不到了」……。

之後，湛男等人又把阿強押往桃園某檳榔攤繼續逼問，甚至指示手下拿針扎手指；阿強回憶，他當時眼睛被蒙住，對方持針扎他的指縫，還用火把針燒燙，不斷撥動針頭，痛不欲生。被害者除了遭凌虐，身上現金、金戒指及帳戶內4萬餘元等財物也盜走，經過20多小時才重獲自由。

合議庭斥責，湛男等人以針刺等方式凌虐，可見逞兇鬥狠，法治觀念淡薄，對少年及其女友造成身體及心理上傷害，影響社會秩序。