新北首處！萬里隧道7月起以「均速」抓超速

2018-06-27 12:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市金山區及萬里區的萬里隧道，短短1公里距離常有車輛超速，近2年來發生4起死亡車禍，造成4人喪命。新北市政府警察局運用科技執法，將萬里隧道口的固定式測速照相桿，改用區間平均測速系統，若平均速率超過70公里，7月1日起優先取締，成為全市首處以「均速」抓違規超速的路段。

警察局交通大隊大隊長李宏振指出，萬里隧道兩端為彎道，中間路段筆直，車輛常在隧道內超速，易在出口處肇事，過去雖設有固定式測速照相桿，但熟悉路況的「老手」通常會先減速，過了測速桿再加速，「菜鳥」則是驟然減速，易造成失控或追撞。

李宏振表示，區間平均速率執法在英國、義大利、瑞士、西班牙等國家行之有年，推行成效良好，但我國尚未實施。區間平均測速的原理是在某一路段設置攝影起點與終點，在該距離內計算車輛通行的平均速率。

李宏振說明，萬里隧道主管機關為交通部公路總局，當初設速限50公里，是因兩端為彎道，且隧道內光線昏暗，道路安全條件較差，經協調，交通部認為速限不宜檢討提升，但區間測速執法初期，將以平均速率達70公里（超速20公里以上）者優先取締，但51公里至70公里仍屬超速違規，雖暫不舉發，如果因此發生事故，仍須負擔肇事責任。