押匯套利5786萬 統貫林穎鋒逃美23年押解返台

2018-06-21 15:46

〔記者謝君臨／台北報導〕統貫企業公司前負責人林穎鋒，25年前涉嫌勾結交通銀行彰化分行許姓行員，偽造公文書日報表，直接圖利統貫公司，造成交通銀行彰化分行損失逾5786萬元，林嫌遭彰化地檢署起訴後潛逃海外，被彰化地院通緝，調查局今派員自美國聖地牙哥押解林嫌返台，預計晚間解送彰化地方法院歸案。

調查局表示，1993年間，統貫公司因財務週轉困難，陸續發生退票情形，前負責人林穎鋒遂與時為公股銀行的交通銀行彰化分行前外匯及放款承辦人員許員勾結，利用許於1993年至1995年間辦理統貫公司收兌外幣票據買入、進口關狀及出口押匯業務時機，偽造職務上所掌的公文書日報表，圖利統貫公司，造成交通銀行彰化分行共蒙受192萬8000餘美元損失（約新台幣5786萬餘元）。

全案經調查局偵辦後移送彰化地方法院檢察署，彰檢於1996年3月依涉嫌違反貪污治罪條例起訴林嫌，並移送彰化地方法院審理，但林嫌早於1995年2月間案發後即潛逃赴美，經多次合法傳喚均未到庭應訊，彰院於1996年5月24日發布通緝，追訴時效展延至2020年7月15日。

調查局掌握，林嫌潛逃美國後，先後停留於紐約、洛杉磯等地，在美非法居留多年，迄未取得合法身分，2016年9月間，經調查局駐美法務秘書通報後，遭美國國土安全部移民及海關執法局（ICE）查獲逮捕，羈押於加州聖地牙哥Otay Mesa拘留中心。

去年底，聯邦第九巡迴上訴法庭駁回林嫌上訴後，法庭於今年5月20日做出最後確定判決，林嫌將遣返台灣。調查局今派員協同美國移民及海關執法局官員，自美國聖地牙哥押解外逃通緝犯林穎鋒返台，晚間將解送彰院歸案。

調查局表示，與美方執法局合作，已有多起將外逃通緝犯押解返國的成功案例，除感謝美方協助，未來針對潛逃美國的通緝犯，也將透過此一國際合作模式緝捕歸案。

調查局呼籲，民眾如獲知外逃通緝犯行蹤，經檢舉並成功緝獲冊列之外逃通緝犯後，可獲頒發金額最高100萬元的檢舉獎金（依通緝罪名刑度輕重而定），調查局必嚴格保密檢舉人身分，盼民眾能向調查局提供線索，共同為社會治安盡一份心力。