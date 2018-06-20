運毒、賣毒無罪？ 「卡痛葉」列管、「恰特草」再研議

2018-06-20 12:13

〔記者吳政峰／台北報導〕旅居澳洲的鄭姓女子，前年請在台雙親幫她寄送有「東非罌粟」之稱的「恰特草」到澳洲，被依毒品罪法辦，但台北地院日前以「恰特草」非公告列管毒品為由，判她無罪；法務部認為恰特草成分內含二級毒品「卡西酮（CATHINONE）」，理應列毒，為了避免實務見解再有爭議，20日交由毒品審議委員會討論，會中有歧見，決定7月20日再研議；另外，網拍常見的「卡痛葉」則決議列為毒品。

鄭女自稱受紐西蘭前男友所託，先從非洲衣索比亞郵購恰特草，經由中國轉運輸台，再請在台灣的父母幫她分裝，以茶葉名義寄到澳洲，殊不知該批貨品早在中國就被盯上，台、中雙方警察聯手偵辦，成功緝毒，但台北地院以恰特草非行政院公告的毒品，5月間判無罪。

法務部持不同見解，指恰特草的成分中有列管毒品卡西酮，本應屬毒品，判決有爭議，為避免日後再出現類似判決，請毒審會討論是否直接將恰特草列為毒品，惟部分委員認為以成份來看，恰特草就是毒品，何須再次列管，多此一舉，意見未達共識，主席、法務部常務次場張斗輝裁示7月20日早上10點半再次開會討論。

恰特草有「東非罌粟」、「衣索比亞茶」、「阿拉伯茶」等別稱，乾燥後的葉片像茶葉，內含興奮劑卡西酮，結構類似安非他命，一開始施用會覺得精力充沛，藥效退去後出現沮喪、邏輯混亂、消極等症狀。

至於網路熱銷的卡痛葉，食藥署有鑑於國外曾有數十起施用致死案例，函請法務部商討是否應列為毒品，毒審會審議20日後認為，施用卡痛葉可能出現心跳過快、意識混亂、嘔吐、血壓升高、甚至死亡，決議列管，公告為三級毒品。

卡痛葉主要含有影響精神物質帽柱木鹼（mitragynine）等物質，為鴉片類受體的促進劑，濫用有成癮與危害健康的風險，但現未列管，網路賣家均可販售，無法可管

20日除了討論卡痛葉與恰特草，還決議納管其他3類物質，分為「苯基乙基胺己酮」列三級毒品、「氯二甲基卡西酮（CDMC）」列四級毒品、「2-溴-4-甲基苯丙酮」列四級毒品先驅原料，相關法制化作業約在4～6個月完成。

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