移工暴斃竟棄屍 工頭及印尼同鄉獲簡易判決

2018-04-19 22:39

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕32歲印尼籍男子SAMSUL KARIMULLAH持觀光護照來台後，去年9月到嘉義工作第一天就疑因中暑暴斃，非法滯留台灣打工的印尼同鄉DULAH擔心不能繼續工作，竟在台灣陳姓工頭帶領下，將死者棄屍八掌溪堤防邊；嘉義地檢署偵查後認為，2人係一時失慮才觸法，考量陳姓工頭已與死者家和解、DULAH也遣送出境，依遺棄屍體罪向法院聲請簡易判決，並建請從輕量刑。

簡易判決書指出，DULAH（38歲）原受僱在我國籍漁船「滿福財5號」擔任漁工，104年4月16日離開原雇主，到嘉義縣民鄉受僱於陳姓工頭（45歲）擔任工地粗工，居住於竹崎鄉灣橋村。

106年9月23日凌晨，印尼同鄉SAMSUL KARIMULLAH到DULAH住處，詢問有無工作機會，2人同天早晨外出為陳姓工頭工作。

不過，SAMSUL KARIMULLAH當天工作時，已顯露身體不適情形，疑因中暑在一旁休息，不料，當晚6點左右，他返回住處後陷入昏迷，隨即暴斃死亡。

檢方調查，DULAH屬失聯移工，陳姓工頭為掩飾他僱用失聯移工，並為逃避勞政、司法機關查緝，夥同DULAH及其他年籍不詳的印尼籍移工，載運SAMSUL KARIMULLAH屍體至嘉義縣水上鄉八掌溪堤防邊棄置；案發後6天被民眾發現屍體，經警方循線查獲，始知上情。