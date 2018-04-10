好心借房不收租 房客竟把它賣了還拆光光

2018-04-10 23:03

〔記者王定傳／新北報導〕真的是好心被雷親！

劉姓婦人好心收留馬姓老翁，讓他住進自己在新北市三重區一間未保存登記的一樓房產，免收租金近10年，不料，馬翁竟私下以270萬元把房子賣了，2015年蘇迪勒颱風過後，劉婦兒子擔心馬安危前往查看，驚見房屋遭拆光，氣憤向馬男及陳姓土地開發業者等求償。新北地院法官認為，馬翁自稱有處分權賣屋應賠償，但考量該屋狀況後，判定屋價僅30萬元，業者則因不知情免賠。

法界人士說，若本案確定，馬僅賠30萬元，還是賺240萬，劉婦恐無法追回款項，損失慘重；雙方的律師均低調表示不願受訪。

據查，這間約13.4坪的一層樓平房是在1954年建造，劉婦於1962年購入後自用，幾年後搬離並出租，約20多年前，租給現年70多歲的馬翁使用，但2007年起，劉婦見對方經濟困難、身體不好、又有子女，好心借住不再收租。

2015年8月8日颱風過後，劉子因擔心馬翁前往查看，驚見房子消失，才發覺馬翁早在2014年就把房子賣了；經法院調查，馬翁以他擁有處分權自居，與陳男談賣屋，期間曾因無法達成共識，陳男所屬土地開發公司，有請地主對馬翁提出「返還土地」訴訟，事後馬收下陳男的270萬元和解，並簽下2份切結書除聲明拋棄房屋請求權，還同意房屋交由地主拆除。

劉婦因此對馬翁及陳男提出侵占、毀損等告訴，陳男也對馬提告詐欺搬遷補償費，檢方僅依詐欺罪起訴馬翁，其餘通通不起訴，審理時因陳男選擇原諒馬翁才獲判緩刑；但本案真正的被害者劉婦，刑事上告不成，只好轉向馬、陳及林姓建商提出270萬求償，馬堅稱，陳男當初說這筆錢是搬遷費，沒說要拆屋。

法官審理認為，建商當初是簽約委託陳男進行開發整合，陳男因個資等限制，沒管道可得知實際屋主，加上馬翁自稱有處分權，才誤認付錢，以為取得處分權後拆屋，2人免賠；馬翁明知房屋是劉婦所有擅自賣屋，致房子遭拆、無法回復，應賠償金錢，但考量該屋新舊等情形，判定價值僅30萬元。