中華電信看板似「刀煞」 民眾心驚盼遷移

中華電信南投縣鹿谷鄉服務中心看板，正對康姓民眾住家，遭疑帶「刀煞」，好似要將房子切成兩半，民眾要求遷移。（記者謝介裕攝）

2018-04-09 18:26

〔記者謝介裕／南投報導〕中華電信公司南投縣鹿谷鄉服務中心，因宛若大型菜刀般的看板，正對著康姓民眾住家，造成一家人身體和心裡都相當不舒服，懷疑與看板形成的風水「刀煞」有關，希望能將看板遷移至他處。中華電信南投營運處今接獲陳情後表示，基於民俗風情、敦親睦鄰考量，允諾順應民意尋找適當場地另設看板。

順應民意 中華電信允諾另設看板

鹿谷鄉中正路市區高樓大廈林立、人口密集，唯獨中華電信公司鹿谷鄉服務中心看板正對面的民宅，長期張貼出租公告，返鄉創業的青農康姓男子覺得該房子地點不錯，遂於去年底簽約承租並帶著妻兒搬遷入住後，才驚覺該房子「怪怪的」。

康姓男子表示，他的住家係4層樓建築，中華電信的看板幾乎與住家同高，每天一打開大門，就好像看到一把菜刀從天而降，好像要將住家劈成兩半的景象，不管與親友、長輩們口中所言的「刀煞」是否有關，真的讓人全身不舒服，加上居住以來，不但工作不順，連帶就讀幼稚園的2名孩子也經常生病，因此才會提出看板遷移的陳情，盼中華電信公司能正視處理。

對此，中華電信南投營運處釋出善意表示，基於民俗風情、敦親睦鄰考量，將尋找適當場地另設看板。