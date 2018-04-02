機師差點「酒駕」被開除 遠航求償2千萬獲判64萬

2018-04-02 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空機師葉興富，去年3月7日執行飛行任務前報到時，被測酒精值高達0.52mg/L（毫克／公升），嚴重超標民航法訂定標準4倍多，隨即被停飛並開除並提告索賠2063餘萬。案經台北地院審理後，就「尚未服務月數結算其離職賠償金額」、「賠償旅客」與「調派其他機師」等部分判准，葉須賠償64萬餘元，仍可上訴。

遠航在書狀內提到，財產損害包括班機延誤費用、調派其他機師接手所須之交通費、賠償旅客等，至於非財產損害，遠航認定葉男酒駕導致公司受有一定程度名譽損失，財產與非財產損害相加後共索賠2000萬元；另就葉男訓練費用43萬7100元、已受領生活津貼合計25萬元，也一併索賠。

而葉興富雖承認飲酒，但辯稱身體經休息後已清醒，且假使明知會被酒測，大可臨時以身體不適為由請假、請公司改派他人代理，豈有主動接受酒測理由，此外，飲酒時間已合乎公司規定，只是年紀關係，導致體內代謝酒精速度不如以往。

葉也辯，當天雖酒測值仍超標，但還未執行飛航作業，遭辭退機師並提告求償均於法不合；另外，有關媒體報導他酒駕一事，並非他散佈，且航空公司是否因此損及商譽、仍難定論，因無請求駁回原告訴訟。

法官審理後表示，葉興富酒測值確實超標4倍多，已嚴重危及飛航安全，雖他辯稱「代謝能力較差」所致，仍未被採信，且難以認同他處於完全清醒狀態；另外，機師一旦在飛航前被檢測出酒測超標，即屬違反工作規則且情節重大，而被告身為飛航機師、擔任正駕駛兼機長，飛航安全繫於一身，若當日執行飛行作業，無非置全體機組員與乘客的生命安全於高度風險中，因此認定被告須負起賠償責任，遭辭退機師一職並未違法。

不過法官又說，原告因為是法人，難認有精神損害情況，加上公司營運在酒駕事發前已下滑，因此沒有證據證明與酒駕有關。

至於應賠償金額部分，法官認為，原告就財產與非財產部分提起求償均無理由，但認定葉男須就「尚未服務月數結算其離職賠償金額」、「賠償旅客」與「調派其他機師」等3部分負起賠償責任，上月底判賠64萬1316元。