開車衝撞5次中1次就停 判傷害

2018-04-02 00:06

〔記者王定傳／新北報導〕廖姓男子與簡姓男子起口角爭執，竟在停有汽機車、約6.5至6.8公尺巷弄內，開偷來的車，朝簡男衝撞5次，最後一次真的輾到簡男右腿，導致雙下肢多處擦裂傷；檢方認為涉犯殺人未遂罪起訴，但新北地院認為，2人無深仇大恨，且簡男被撞到時已受傷，廖卻沒有開車再撞，可見沒殺人之意，依傷害及竊盜罪，判刑1年4月徒刑，其中6月得易科罰金。

本案發生於2016年12月23日，廖男開著偷來的汽車，跑到簡男位於新北市鶯歌住處，準備向簡男之子討債，但簡男懷疑廖男與兒子的債務糾紛是毒品交易，回說「如果是毒品不清楚的關係，我不會替他還」，2人起口角爭執，廖男竟開汽車，在短短1分鐘內、於停有汽機車等巷弄內，連續倒車、加速，朝簡男衝撞5次。

簡男起初還能閃開，最後因對方車速過快及無處閃避，遭汽車擦撞及輾壓，雙下肢多處擦裂傷，傷口面積約占體表8%傷害，附近汽車也受波及毀損，廖男犯案後逃離現場，警方循線將他逮回，檢方認為他除犯竊盜外，另涉犯殺人未遂罪嫌。

法官認為，廖男是簡男兒子的朋友，僅見過1次面，2人無深仇大恨，廖男不可能因細故即萌生殺機，且巷弄有足夠空間供閃躲，廖男在第5次壓到簡男右腿時，此時，簡男右腿已受傷，無法再迅速移動身體閃避，廖男在這種情況下，並未再次駕車衝撞，而是逃離現場，可見僅有傷害犯意；可上訴。

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