搭捷運竟掉出改造手槍 水電工判刑3年4月

2018-04-01 13:02

〔記者謝君臨／台北報導〕46歲陳姓水電工去年5月帶著改造手槍搭捷運，在永寧站月台等車時，腰際上的槍枝卻不慎掉落，民眾發現後報警，警方在台北車站逮獲陳男，當場查獲改造手槍1把、改造子彈17發及手銬1副；台北地院考量陳為累犯，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判陳有期徒刑3年4月，併科罰金新台幣5萬元；可上訴。

檢警調查，陳男領有輕度精神障礙證明，曾有槍砲、搶奪、妨害公務等前科；去年5月22日上午8時許，陳男前往捷運永寧站前，向綽號「阿明」的男子取得以白布包裹、具有殺傷力的改造手槍，以及非制式子彈共17顆，而後將槍插在腰際步入捷運站內，前往月台等車，準備搭乘往南港展覽館方向的座車。

陳男等車時，一個不小心，腰際槍枝竟掉落，所幸並未走火，但因適逢上班尖峰時間，他彎腰撿槍的動作已引起熱心民眾注意，該名熱心民眾隨即不動聲色，尾隨陳男搭車，再伺機打110報案逮人；警方獲報後，為免引發民眾恐慌，火速派員上車沿途監控，並趁陳男在台北車站下車時，一舉將他逮捕到案。

法官審理時，陳男坦承犯行，供稱案發當日是受鄭姓友人指示，向綽號「阿明」的男子取得槍彈，準備要把槍彈交給鄭男；不過，台北地檢署調查後，認定鄭男罪嫌不足，已將鄭男不起訴；因此，法官認為，本案不符合因被告之供述，而查獲或因而防止重大危害治安事件之發生，不得減輕或免除其刑。

法官認為，陳男無視政府禁令，非法持有具殺傷力的改造手槍及子彈，對社會治安的威脅非輕，也對他人的身體、生命構成潛在危險，所為實屬不該；但審酌陳男坦承犯行，也沒有證據證明被告持槍彈從事不法行為，因此依非法持有具殺傷力的槍枝罪，判陳男3年4月徒刑，併科罰金5萬元。