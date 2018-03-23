越南人「結夥」偷蘋果手機辯不認識 法官細看監視器揪真相

2018-03-23 14:51

〔記者溫于德／台北報導〕越籍男子吳定桃與同國籍的女子李孝義與阮氏乾等3人，在商圈偷手機遭逮。台北地院審理時，3人均否認「結夥」偷竊，嘴硬辯「只有一人偷、其他人在逛街」，但細心法官根據蒐證帶戳破謊言，認定三人一同犯案，依刑責重的加重竊盜罪判被告1年3月到1年7月刑期，部分得易科罰金，服刑完畢後均驅逐出境，全案仍可上訴。

吳與李、阮氏去年8月一同入境，偷竊地點遍及北市，地點包括南京西路新光三越百貨、景美夜市、捷運中山站地下街與師大夜市等地。判決指，3人都鎖定蘋果手機下手，至於其他廠牌，則看準高階機種，總共得手20支。

3人被通知到案後均否認刑責較重的結夥搶劫罪；吳自辯「只是去逛街」；至於李與阮氏則同時辯稱，與吳只是朋友關係、非共犯，兩人的律師則說，依據監視器畫面無法顯示3人有共同竊盜行為，企圖撇清結夥關係。

但法官細看畫面後發現，3人行竊時有人負責推擠被害人、阻擋去處，再伺機前往包圍，最後下手得逞，因而認定被告間行為屬於結夥偷竊，依加重竊盜罪論處。

吳定桃部分，應執行為1年7月；李孝義1年3月，另1年刑期得易科罰金36萬元；阮氏乾應執行刑1年3月，另1年2月刑期得易科罰金42萬元；3人服刑完畢後均驅逐出境。