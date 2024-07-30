弱勢曾祖孫窮到逼哭女警 3年3度被冒用詐騙募款

弱勢曾祖孫窮到逼哭女警（左），但相關資訊竟3年內3度被冒用詐騙募款。（資料照，讀者提供）

2024/07/30 09:00

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市黃姓老婦與陳姓曾孫3年前因生活窘困受到女警關心，聽到老婦訴說悲苦處境時，女警當場落淚。媒體報導後，相關資訊竟被詐騙集團冒用募款，社會局連續2年通報檢警偵辦2起，近日又發生第3起，且在許多臉書粉專散播，昨天已緊急通報偵辦。

社會局強調，老婦已在去年過世，少年跟母親同住，目前生活穩定，不需要募款協助，且匯款帳號都不是母子所有，臉書粉專的PO文不實敘述，已通報檢警偵辦。

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讀者投訴指出，近日有鎖住個人帳號的網友，在許多臉書粉專以「請求各位幫助陳小弟弟度過難關，以下屬實可自行查證」為題，聲稱老婦已往生，沒有親人可依靠，且積欠房租，「吃飯與金錢來源都成困難，請求大家能及時幫助」，更附上媒體新聞報導的網址，以及匯款帳號，企圖取信大眾，已有網友留言說要捐款且跟對方私訊，擔心已有人受騙。

社會局及警方獲報查證，確認PO文為假訊息，老婦去年過世，陳小弟弟早已搬出前鎮區，帳號更不是他跟母親所有，呼籲大眾千萬不要上當匯款。

2021年7月，高雄警方發出為民服務新聞稿，指前鎮區有73歲黃姓老婦與12歲曾孫相依為命，外傳每月僅靠7000多元老人年金生活，但光房租就要7000元，生活費所剩不多，草衙派出所女警林玟誼常前往關懷，聽老婦訴說處境，2人相繼落淚，媒體報導後，獲得各界捐款，也引發詐騙集團覬覦。

網友將曾祖孫的照片及個資曝光，當時社會局提醒，若有人冒用募款，將通報檢警偵辦，但連續2年仍發生，現在又發生第3起，且PO文「誇張到幾乎為真」，昨天已緊急通報偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市社會局通報檢警追緝假訊息。（讀者提供）

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