同住屋簷下默契卻失靈 台中慈父金援「愛子」險噴百萬

王男到銀行匯款欲金援「愛子」，幸警方及時阻詐。（圖由警方提供）

2024/07/30 09:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子近日接到「兒子」來電，稱原帳號無法使用，申請新帳號互加LINE好友，隨後便說有急用，需父親緊急支援96萬元，儘管與兒子同住屋簷下，或許是不擅言詞，也擔心讓兒子失了面子，即便王男見到兒子本人也沒當面確認，就前往銀行匯款，幸行員機警報案會同警方戳破詐團謊言，及時阻詐。

台中市第三分局立德派出所上週五接獲轄內銀行通報，疑有民眾遭詐需協助，巡邏中副所長陳學良、警員蔡孟涵獲報立即趕抵了解，原來75歲王姓男子前兩天接到兒子打來的電話，稱LINE帳號無法使用，提供新帳號互加好友後，便來電請其支援一筆高達96萬元的款項，表示過幾日就會還款。

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而王男知道同住兒子平時閒暇會經營網拍，雖然過去從未聽聞有這麼大筆金額進出，然因新帳號顯是兒子名字，聲音也十分神似，兒子返家後也沒有特別向他提起要借錢急用，王男心想兒子或許羞於啟齒，當天便前往銀行匯款準備拉孩子一把，然機警行員察覺匯款帳戶並非其子本人，懷疑其遇上「猜猜我是誰」詐騙手法報警協助。

過程中，王男一度接獲「兒子」來電關心匯款狀況，此時仍確信對方就是「兒子」的王男，在員警提醒電話那頭會不會根本不是本人後，他仔細想想才坦言：「說真的，聲音有點不一樣。」警方也立即請他與兒子聯繫進一步確認，果然戳破詐團謊言。

王男回想遇上這場騙局，懊惱地說：「口氣有點像而已！」對於員警與行員攜手保住近百萬存款也十分感謝；第三分局表示，這種「猜猜我是誰」的詐騙手法，係詐團盜取民眾個資後，佯裝親朋好友打電話裝熟，假藉剛換新門號，要求被害人變更通訊錄、重新加入LINE好友等。

若遇到被害人質疑聲音怎麼跟平常不太一樣時，就用感冒、訊號不好等理由搪塞，一兩天後再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳LINE行騙，許多被害人因此落入圈套，提醒民眾若接獲這類陌生來電，必循原有管道，如市話、本人手機、親自拜訪等方式向本人或其他親友求證，或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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