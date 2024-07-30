網戀詐騙 在台菲籍婦人也中招

來台工作的菲籍女子陷入網戀詐騙急到銀行匯款，員警報到場阻詐。（民眾提供）

2024/07/30 09:17

〔記者歐素美／台中報導〕來台工作的54歲菲律賓籍女子「潔拉」，網路認識土耳其男友「Kevin」，深陷愛河，Kevin日前聲稱欲寄送定情信物「首飾」來台給潔拉，結果潔拉卻接到包裹遭海關查扣的簡訊通知，急赴銀行匯款手續費4萬5500元，以領回定情之物，結果銀行員發覺有異報警，台中市豐原警分局員警到場處理，才揭穿詐騙集團「跨國戀愛詐騙」話術，順利阻詐。

豐原警分局統計，今年上半年成功攔阻詐騙105件，攔阻金額高達5055萬元，警方呼籲，面對網路交友，應提高警覺並保持冷靜，不要被虛擬愛情沖昏頭，如有任何疑問，可隨時撥打110、165反詐騙諮詢專線即時查證，避免變成詐騙集團的提款機。

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豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖、黃俊銘，在本月26日下午3時接獲行員通報，有名外籍女子疑似遭到「假交友」詐騙，需要警方到場協助。員警到場了解，才知54歲的菲律賓籍女子潔拉，今年2月在網路上認識了一名自稱土耳其籍的男網友「Kevin」，雙方透過通訊軟體相談甚歡，潔拉深信找到真愛。

Kevin日前聲稱欲寄送定情信物「首飾」來台給潔拉，但引頸期盼的潔拉卻等到包裹遭海關查扣的簡訊通知，心急的潔拉致電詢問，詐團假冒的關務人員佯稱，包裹因不明原因遭海關查扣，需支付4萬5500元手續費至指定帳戶才能領回，潔拉因不熟悉台灣法令，心急如焚地冒著風雨赴銀行匯款。

行員關懷潔拉匯款事由後，細看匯款帳戶為本國籍個人帳戶，與其所述內容似乎有出入，遂通報警方處理。員警蔡昆霖到場見潔拉不通中文，隨即以流利英文與其溝通，並協助檢視手機內的對話訊息，發現此為常見的假交友詐騙，這才戳破潔拉的粉紅泡泡，阻詐成功。潔拉除對員警表達謝意之外，亦讚許台灣警察不僅親切有耐心，語言能力也相當出色。

警員蔡昆霖表示，對於語言學習一直抱有強烈興趣，平時勤餘常透過影音平台觀看影片練習，沒想到平日培養的外語能力能在工作中發揮，感到相當有成就感。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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