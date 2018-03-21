施工圍籬割傷路人腿 導演錢人豪夫婦挨告恐嚇...

2018-03-21 11:38

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演錢人豪、吳培鈴夫婦開家具行，裝潢期間恰逢蘇迪勒颱風襲台，店面圍籬被吹落，導致路過的孔姓兄妹遭木片割傷腿；雙方和解不成鬧翻，孔姓兄妹控告錢人豪夫婦在電話中恐嚇、在臉書上刊登孔姓兄妹個資涉違反個資法，以及到孔姓兄妹任職公司開記者會涉誹謗；台北地檢署認定罪證不足，今將錢人豪夫婦不起訴。

2015年8月8日父親節當天，恰逢蘇迪勒颱風登陸襲台，孔姓兄妹路過北市大安區文昌街時，遭掉落路面的木板圍籬割傷腿，2天後，孔姓兄妹打電話向錢人豪求償，開口要求2萬元醫藥費，但針對和解金多寡，雙方未達成共識。

錢人豪夫婦自認遭威脅，控告孔姓兄妹恐嚇取財，並從網路上搜尋到孔姓兄妹的個資，張貼在個人臉書頁面；孔姓兄妹不甘示弱，也反控錢人豪夫婦過失傷害；但北檢認為該次事故屬於颱風天災，認定雙方均罪證不足，先前已將雙方通通不起訴。

之後孔姓兄妹再次對錢人豪夫婦提告，指控兄妹倆接到錢人豪的恐嚇電話，個資還被錢人豪公布在個人臉書上，此外，錢人豪夫婦還帶中天、東森、壹電視等電視台記者，到孔姓兄妹任職的公司開記者會，孔姓兄妹為此另告錢人豪夫婦違反個資法、恐嚇及誹謗。

檢方調查，孔姓兄妹無法舉證錢人豪究竟在電話中說了些什麼，且錢人豪在臉書上公布有關該兄妹的個資，都是從已公開的網路頁面所取得，並有部分隱匿該兄妹的名字；針對錢人豪被控到孔姓兄妹任職公司開記者會的部分，當天只有雖有記者前往採訪，但並未召開記者會，因此認定錢人豪夫婦的罪證不足。