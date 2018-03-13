無視警察！台南街頭兩派鬥毆 10多人被帶回警局

台南市今天傳出當街上演酒後鬥毆事件。（圖擷自TVBS）

2018-03-13 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕台南市今天傳出當街上演酒後鬥毆，約20多名年輕人大白天在街上叫囂，雙方上演全武行，警方到場後年輕人仍情緒激動，甚至有人倒地不起，目前台南市警方已將10多人帶回警局，

根據《TVBS》報導，警方到場時連忙安撫年輕人情緒，由於現場一片混亂，年輕佔據馬路不離去，警方只好在現場指揮交通，目前有10多人被依妨礙社會秩序維護法帶回警局，衝突疑似是因酒後爭執引發，詳細原因仍待警方說明。

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