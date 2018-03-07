東縣元宵遶境取締違規 開出867張罰單

2018-03-07 16:20

［記者陳賢義／台東報導］台東縣警局為確元宵遶境交通順暢及地方治安，規劃「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」3項防範步驟，從1日起一連4天開出近千張交通違規罰單，僅台東警分局就取締614件，其中以未戴安全帽579件居冠，交通隊也攔停舉發了253件。

歷年來民眾透過110報案或縣府1999等多項管道反映，元宵當日部分隊伍時有佔據車道影響通行，或未戴安全帽等違反交通秩序、音樂聲響過大或深夜放鞭炮妨害安寧，甚至發生打架傷害等脫序行為，引發撻伐及負面觀感；主辦單位用心規劃活動，但部分團體未遵守規定，使「祈福」宗旨變質，並挑起活動續存爭議，因而策劃活動公約。

警方在活動前針對報名參與的47支隊伍逐一宣導，並商請負責人承擔維持責任，過濾參與成員及要求遵守相關法令，且在元宵當日規劃隨隊伍約制及蒐證人員，分區部署快速打擊部隊，在最短時間內蒐集相關違法事證，並蒐證舉發違反交通秩序者。

今年元宵遶境活動平安落幕，民眾讚聲噪音變少、秩序變好，街道炮屑也能在最短時間清理乾淨，只有少數民眾誤以為警方忙於維持秩序有漏洞可鑽，殊不知蒐證器材如影隨形；警方動員當場攔停、逕行舉發，未戴安全帽、闖紅燈、酒駕、無照駕駛等，總計開出867張罰單。法律無假期，取締交通違規不分慶典或平常，籲民不要心存僥倖。