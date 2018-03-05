30歲男「孩子氣」 金錢糾紛竟告5旬前女友性侵

2018-03-05 16:57

［記者黃捷／台北報導］年約30歲的謝姓保全曾與50多歲的高姓女子交往，2人因有金錢糾紛，謝男竟控告高女「1年多前」3度性侵他，但檢察官發現，2人之後的LINE對話紀錄仍很親暱，謝男被質問為何亂告，還任性回應「我有孩子氣」，遂認定謝男涉嫌誣告，將他起訴。

謝男與高女2015年間開始交往，他向高女借車來開，但維修、保養費都要求高女負擔，連油錢都要高女來出，謝男還曾在吵架後威脅：「先處理妳的狗，再來處理妳...」、「不管躲到哪，我都會找到妳...」，2人因此鬧翻分手，高女事後更控告謝男侵佔及恐嚇。

檢察官當時認為，2人是因車子花費起糾紛，侵占部分不起訴，至於恐嚇部分，因謝男犯後態度尚可，且情節不嚴重，處分緩起訴1年，原以為事情已經結束，未料緩起訴期限過後，謝男去年突然提告，回頭指控高女於2015、2016年間，3度違反他的意願，分別在宿舍、車內及男生廁所內強行口交，他也曾向同事訴苦過。

但檢察官調查發現，謝男聲稱遭高女性侵的時間點，正是2人交往期間，且從高女提出的LINE對話紀錄，可得知謝男之後仍一再與高女外出吃飯，甚至接受高女資金援助，對話內容也很親暱，完全沒有厭惡、畏懼或躲避的跡象。

此外，高女曾打電話質問謝男：「你為何亂提性侵告訴？」謝男竟當場回應：「我有孩子氣，但你不可以跟我一樣有孩子氣...」、「你這樣悶我，我就像悶燒鍋一樣，打給你看...」，全部內容也都被高女錄下來當證據。

檢察官為求慎重，另傳2名同事出庭，他們皆證稱，謝男從未提過遭性侵，或是對高女有任何抱怨，因而認定謝男誣告，由於他曾因偽造文書案件遭判刑10月，2012年11月才執行完畢，屬於累犯，檢察官除依誣告罪起訴，更向法院聲請加重其刑。