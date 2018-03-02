不放棄！台中老翁爬水社大山失聯 陸空搜尋仍無所獲

2018-03-02 16:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕台中69歲江姓老翁爬日月潭水社大山失聯已超過3天，南投縣消防局今天（2日）請求空勤總隊空勘支援，飛往老翁手機最後發話的山脈北側搜尋，配合地面4支搜救隊伍，陸空聯合大搜索，但截至下午，依舊一無所獲。

南投縣消防局說，山區昨天留有一支搜救隊，紮營夜宿接續搜尋任務，今天則加派3組人馬上山支援，配合空勤直升機在老翁通聯的山區範圍協尋，只是仍無好消息。

目前地面部隊仍在水社大山北側搜尋，清查尚未搜尋過的區域，但山區範圍不小，仍需加緊腳步，期盼能儘快找到失聯老翁。