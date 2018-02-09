黑心酒廠拿「調和酒」當釀造酒賣 業者詐欺罪起訴

2018-02-09 11:05

［記者楊政郡／台中報導］在知名連鎖商場販售的「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」等私劣酒，由台中市豐原區平和光酒品公司生產，調查發現竟都非釀造酒，而是調和酒精、糖精、香精而成的酒品，不符有機酸成分標準，該公司雖有合法工廠卻沒有按步就班生產，檢察官依詐欺、食安法、稅捐稽徵法等，起訴公司（代表人為大哥）及胞弟林文卿、林基旺夫妻。

起訴書指出，平和光酒品公司91年間取得酒類製造許可，工廠設置在豐原區鎌村路，由林庭卉、林文卿、林基旺三兄弟合作經營，又設立拉菲爾公司負責銷售，形成產銷一條龍。

但為了省錢、省時、省工，許可生產的釀造酒，為了省下複雜的釀造過程，直接加入不詳香料、甜味劑、酒精，調和出葡萄酒、白葡萄酒，然後取名「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」，上述2種酒類經送驗，竟然都不符葡萄酒之有機酸成分標準，均屬劣酒。

而且該公司為了逃漏稅，竟然不在工廠地登記所在地生產，而是「異地生產」到神岡區某地下工廠生產，掩蓋平和光公司正常的交易進出憑證，涉嫌逃漏營業稅及菸酒稅約700萬元。

檢警追查該公司從104年元月至查獲日106年9月，核算不法獲利為5486萬餘元，查扣各類酒品11萬餘公升。

保三總隊105年8月在台中市太平區查獲岱山酒廠，以調和式製造威士忌、葡萄、米酒及高粱等私劣酒，經向上追查發現其葡萄酒酒精原料來自「平和光酒品公司」，經跟監1年多，106年9月28日會同財政部國庫署查獲。

據了解，合法酒廠釀造酒製程至少需3、4星期，但利用香精調和只要1晚就可大量生產，成本不到30元，被告等以合法廠商掩護，違法製造私劣酒，被告等人承認部分事實，但辯稱他們的酒不是劣酒。

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