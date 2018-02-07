花蓮強震樓塌 台南市特搜隊23人火速支援救災

2018-02-07 00:51

〔記者王俊忠／台南報導〕昨天（6日）深夜11點50分，花蓮發生規模6的強震，傳出有大樓倒塌，台南市消防局特搜隊立即集結1組26名隊員、搜救犬2隻，今天凌晨2點到屏東機場搭機，趕往花蓮協助救災。

台南市消防局說，這次特搜隊集結不到2小時，動員26名特搜隊員攜帶生命偵測雷達、現場式照明燈、聲納生命探測器、光纖搜索鏡、影像探測器、鑿岩機、油壓破壞器材組、氣動式支撐器等搜救設備，由搶救科訓練股長蔡承諭帶隊趕往花蓮，但花蓮聯外道路中斷，特搜隊改搭飛機。