珍藏40年黑膠唱片一夜被偷光 沒想到下手的竟是..

王姓男子珍藏40多年的黑膠唱片竟被老友偷光變賣。（記者黃佳琳翻攝）

2018-01-31 13:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子珍藏141張絕版的黑膠唱片，卻在一夜之間被宵小偷光，王男心痛不已報警，警方循線查出，竊賊竟是與王男相識20多年的陸姓老友，王男得知後，氣得揚言要和陸男斷絕朋友關係。

警方指出，王姓男子日前報案指出，自己家中被小偷光顧，珍藏40多年、目前已絕版的141張黑膠唱片（二手收購價約80萬元）及金飾（項鍊3條、手鍊1條）等財物被偷走，王男還向警方拜托，金飾財物之類的損失，找不到就算了，但是絕版黑膠唱片相當珍貴，一定要找回來。

警方獲報後展開追查，後來在拍賣網站上，發現高市某家唱片行正在拍賣一批黑膠唱片，員警通知王男前往唱片行指認後，確認該批黑膠唱片就是他被人偷走的；唱片行的柯姓負責人則喊冤，辯稱自己不是小偷，而是有人拿了這批黑膠唱片向他兜售，他花了20幾萬買下放在網路上拍賣。

警方查出，拿這批黑膠唱片前往唱片行兜售的人，竟是王男相識20多年的陸姓老友，警方循線逮捕目前因案通緝的陸男（40歲）時，陸男坦承，他日前到王男家中訪友，王男家中剛好沒人，他因在外欠債，才會萌生歹念偷老友的財物。

王男在警方的協助下，順利取回66張尚未變賣的黑膠唱片，當他得知小偷竟是多年的好友時，氣得當場破口大駡，直說要跟陸男斷絕朋友關係，一輩子不再連絡。