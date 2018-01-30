1223遊行民眾被捕丟包 民團要監察院調查及修2法

首位被捕上車的律師陳又新（右一）指出，未來將在法庭上詳細追究相關被告刑事責任。（記者溫于德攝）

2018-01-30 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕針對去年12月23日「反勞基法修惡大遊行」後，有民眾及律師被警方限制人身自由，民間團體上午同表遺憾，並預告將向監察院申訴，請求監察委員盡速展開調查，並促請修「集會遊行法」及「警察職權行使法」。

上午舉辦記者會邀請台北律師公會理事長薛欽峰律師、司改會執行長陳雨凡律師、台灣人權促進會會長翁國彥律師、人權公約施行監督聯盟執行委員徐偉群副教授、環境法律人協會副秘書長陳品安律師、婦女新知基金會秘書長秦季芳，以及事發當下首位被捕上車的陳又新律師等人共同出席。

新聞稿說，陳抗民眾依據憲法賦予的集會遊行權利表達言論自由、未參與抗議的律師則是為提供協助現身，卻同遭在場員警限制人身自由，痛批相關作法「違法行使職權」；此外，警方在「未表明任何法律依據」情形下，對相關人等上束帶再帶往不同地點丟包，再批作法侵害民眾權利、限制律師行駛職權。

新聞稿也說，民間團體事後雖發函內政部與北市府請求調查相關人員失職，但內政部以「尊重主管機關之措施」推託、北市府則以「當晚執法均適當、必要」卸責，令人費解；目前請求監察院出面調查，是為確保人民或律師未來不再受公權力侵害，並籲請相關單位修法。

首先發言的陳雨凡認為，警方高層下令過程並不透明，並批當前政府「在野的時候要很多，執政時卻限制更多」。

接話的薛欽峰重申北律立場，現場指揮官或其餘不再場的高層行使職權時，到底有無符合警察職權行使要件，相關單位應出面說明清楚；至於解嚴迄今已30周年，仍有律師在集會遊行場合被捕一事，他再度表達「非常遺憾」，並請監察院通盤檢討警察值勤狀況，而本案現場指揮官對於下令過程則要具體說明。

至於陳又新則提醒北市警局，現今除了警察配有密錄器外，現場人員均已完整紀錄事發過程，藉由事後畫面可見，「沒有一位律師在表明身分後被准許離開」，未來將在法庭上詳細追究相關被告刑事責任。