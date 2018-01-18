喝飲料「補充體力」酒測超標 營建工嘆這月做白工

2018-01-18 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市從事營建工作的茆姓男子，因工作性質極費力常在工作中喝些保力達補充體力，前天不到中午就將1瓶500CC保力達飲完，一直到傍晚下工準備開車回家休息，心想該時段警察應該都在用餐大膽上路，結果剛駛出工地轉個彎不到20公尺，就遭警方查獲酒駕，讓他直怨嘆「太快了吧，這個月要做白工了」。

警方指出，33歲茆男在西屯區某新建大樓從事營建工作，因所從事工作極費勞力，常感力有未逮，因而在工作中會喝些保力達補充體力，當天上工後才1個多小時耗盡體力，感覺渾身乏力，於是到附近藥房買了1瓶保力達，趁休息時段慢慢小酌，未料直至中午前，1瓶500CC的保力達已喝完。

茆男隨後在傍晚近6時許結束當日工作準備返回住處休息，雖明知所飲用保力達含有酒精成分，心想此時段警察應該在駐地用膳，不會運氣不佳被查獲酒駕吧，因而心存僥倖駕駛自小客從工地駛出，才一轉彎竟差點與一部機車發生碰撞，所幸機車騎士即時閃過未釀成交通事故。

但這一幕剛好被巡邏行經的第五分局水湳派出所警員張淵棋等人直擊，基於維護用路人行車安全，遂靠近茆男自小客車旁欲進行勸導時，卻發現茆男面色顯有酒容，渾身酒味要求酒測，結果酒測值為0.56毫克，已超過法定標準值。

茆某雖坦承酒後駕車，但對於車子才開了20公尺，不到一分鐘路程就被員警查獲，抱怨未免「太快了吧！」訊後全案仍依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆