賣麵夫妻同死家中 2歲孫子伴屍哭3天…驚嚇過度

邱男經營的小吃店３天沒有營業，引起隔壁店家懷疑，家屬查看才知夫妻倆已經身亡（記者吳昇儒攝）

2018-01-10 11:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆昨天驚傳2歲孫子伴阿公、阿嬤屍哭3天的憾事，據救援消防隊轉述，破門後只見邱妻躺在客廳地板，左手握著電話倒地，另外，在房內找到氣絕身亡的邱男，兩人的孫子拼命大哭，受到極度驚嚇，被救出後，送醫觀察。男童送醫後，經醫生初步診斷，受到極度的驚嚇，而且腹部影像顯示，他已經2天沒有進食，先給予安撫後，留院觀察。

警方調查，邱姓夫妻在義二路經營餐飲小吃店，1年多前開始幫在中國經商的兒子照顧孫子，昨日上午邱男哥哥到從三重到基隆探視年邁的母親時，聽聞在二弟店面旁的商家告知弟弟已經3天沒營業，立刻叫小弟前往邱男家查看。

邱男弟弟發現沒有人應門，且聽到男童在哭，馬上撥打110請警、消協助破門救人。

警方獲報後，找來消防隊及鎖匠協助開門，但是大門打不開，屋內頻頻傳出孩子哭聲，情急之下，消防隊員從頂樓垂吊到13樓，從廚房進入屋內。只見邱妻躺在客廳地板，右手握著電話倒地，另外在房內找到氣絕身亡的邱男，而兩人的孫子拼命大哭，受到極度驚嚇，被救出後，送醫觀察。

「孩子哭了3天了…」警方訪查附近的鄰居，對方表示聽到孩子的哭聲已經3天，斷斷續續，不知道夫妻倆人已經過世。

警方到現場採證，發現64歲邱男有長期服用處方籤藥物，倒在臥室床邊，身旁還有嘔吐物，屋內的水龍頭沒有關，水還一直流；61歲邱妻則是躺在客廳，右手握著電話，雙腳已經發黑，出現屍斑。可憐的小孫子則是癱坐在大門後方，等在救援。