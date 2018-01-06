暫停照護引發家屬不安 龍發堂改口：歡迎堂眾回家

2018-01-06 12:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發阿米巴痢疾和肺結核疫情，被高市衛生局公告為疫區，堂眾「只進不出」，龍發堂3天前召開記者會指出，堂方將暫停精障照護服務，未來回歸單純的宗教宣揚；今天堂方與家屬進行說明會時，住持釋心善改口，指疫情結束後，只要家屬和堂眾願意相信堂方，龍發堂願意張開雙手歡迎堂眾回家。

龍發堂今天與家屬進行說明會時，到場約3、400位家屬大罵政府只會出一張嘴，完全沒有站在家屬的立場思考精障者的照顧問題，家屬們異口同聲支持龍發堂，更揚言籌組自救會，希望龍發堂能繼續扮演照顧他們家人的角色，不要輕易放棄。

由於3天前，龍發堂召開記者會指出，在不影響防疫前提下，將通知所有堂眾家屬，請家屬帶回親人進行居家隔離，失聯或家屬不願帶回者，則請衛生局依法加快醫療安置腳步，以求盡速將生活大樓全面清空，再進行地毯式消毒，未來也將暫停精障照護服務，回歸單純的宗教宣揚。

消息一出引發家屬不安及不滿，釋心善今與家屬進行說明會時，指出3天前的說法並不完整，讓家屬有所誤解，今天龍發堂的立場不變，只要家屬和堂眾願意相信堂方，龍發堂願意張開雙手歡迎堂眾回家，繼續照顧精障者。

家屬獲悉後直說「太棒了」，更盼外界不要污名化龍發堂，雖然龍發堂確實有需要改進的地方，但近50年來，已替社會解決許多潛在的社會問題，盼政府能持續輔導龍發堂，讓龍發堂能妥善照顧每一位家屬的心頭肉。

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