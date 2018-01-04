優質男師到府按摩 還沒辦事就遭男客「乾洗」

2018-01-04 23:29

〔記者王捷／台南報導〕蘇姓男按摩師提供「到府服務」，去年底他接到按摩公司聯絡，要他到飯店裡按摩，但兩人還沒開始辦事，男客就要蘇男先到浴室洗澡，豈料男子就趁著他在浴室時，摸走錢包、信用卡，接著到大賣場狂刷6萬元，蘇男慘遭乾洗又賠錢，警方目前正透過交易流向追查犯案男子。

29歲的蘇男大學肄業後到男男按摩店工作，收費一次約2000元到2500元不等，平時提供到府按摩服務，去年底公司聯絡他到某高檔飯店按摩，男客早在飯店等他，當蘇男準備辦事時，男客突然打住，要求蘇男先到浴室洗澡，男客則在浴室外陪他聊天。

男客假好心跟蘇男說，要將他的隨身背包鎖進房間保險箱，接著在浴室外與蘇男聊天一陣子後，自稱是某間店面的店長，店內突然有事，必須先回店內處理，就先離開房間，蘇男也不疑有他，坐在床邊等男客回來。

豈料，不久蘇男手機傳來簡訊，告知他信用卡被刷了6萬元，他想拿皮包查看，這才驚覺整個隨身包被鎖進保險箱，而他不曉得密碼，蘇男求助無門，只好到警所報案。

飯店向警方供稱，男客已付了兩天房錢，但第三天沒有續住，由警方陪同打開保險箱，蘇男才取回隨身包。蘇男也到男客盜刷地點，調閱監視器畫面給警方，目前警方將透過監視器畫面、交易金流緝凶。