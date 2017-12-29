跟女兒吵架負氣離家 77歲老婦搬到墓園「等死」

2017-12-29 11:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕77歲陳姓老婦人日前跟女兒吵架，陳婦負氣離家出走，打算找一處墓園住在裡面「等死」，員警獲報前往處理時，先帶老婦人回派出所吃飯喝熱茶，並協助母女倆言歸舊好，送母女倆回家時，員警還好言相勸婦人女兒「母親只有一個，不要再對她兇了。」

警方指出，26日中午12點多，岡山警分局赤崁派出所獲報得知，梓官區展寶路有一老婦蹲坐於路旁，員警鍾玟卉與賴信吉前往現場查處，發現一老婦打著赤腳蹲坐於路旁，詢問該名老人年籍及住所但老婦無法答覆正確年籍資料，亦不知該如何回家，僅知道自己是彌陀人，與女兒兩人同住，且從早上到現在尚未進食、飲水。

老婦情緒低迷、眼神哀傷地向員警表示，自己與女兒吵架，且丈夫走了，又沒有其他朋友，無依無靠，所以她從彌陀一路打著赤腳走來赤崁找墓園，準備住在墓園裡，如果剛好壽命已盡，就不用擔心沒人收屍的問題。

員警趕緊安撫老婦，並將她帶回派出所吃便當及喝熱水保暖，員警見老婦情緒平穩了許多，便載其往彌陀區尋家，沿途閒聊並柔勸老婦要好好照顧自己，老婦也敞開心扉與警察聊天，接著向警方表示，剛剛已路過她家巷口，她家就在後面而已。

不過老婦人的住家大門深鎖、沒人在家，員警擔心將老婦一人留在家裡恐再走失，因此向鄰居留下派出所電話，請鄰居轉告家屬老婦人在派出所。老婦的女兒接到消息趕到派出所，女兒一見到母親，立即捧著老婦的臉哽咽說道：「妳不要再亂跑了好不好。」員警也趁機開導母女倆，都是一家人不要再吵架。