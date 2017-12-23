男追女追到派出所 謾罵騷擾遭警送辦

2017-12-23 10:25

〔記者王涵平／台南報導〕東山區吉貝耍部落1男子追女不成，經常跟隨騷擾，雖曾被阻止卻變本加厲，女子躲到派出所，該男子還追至所內謾罵騷擾，所長岩東華立即指示逮捕送辦，但壓制過程手背擦傷，市警局督察長特別慰問表揚。

該男子長期跟蹤騷擾陳姓女子，曾被陳女友人出言制止，卻出手攻擊，雙方互控傷害送辦，男子待傳期間不知收斂，騷擾陳女變本加厲，陳女發現男子出現後，前往東河派出所備案，未料，男子卻跟進所內對陳女叫囂謾罵，三字經粗話連串重複不停。

岩東華見狀，為維護公署與警察尊嚴，立即制止男子言行，但男子卻繼續咆哮，隨即與警員施豐榮進行逮捕，壓制上銬過程中，男子不斷抗拒掙扎，岩東華左手掌遭男子身體壓住在地，致左手背摩擦地面破皮成傷，仍負傷合力將男子逮捕。

經查該男子為地方上頭痛人物，酒後常與人發生細故，村民嘆稱「人比鬼可怕」，曾要聯署把他趕出部落，看到男子被逮，感謝警察幫忙。陳女在臉書PO文：「真的不想再有人因為我受傷，謝謝部落派出所的幫忙，謝謝所有保護我的族人」。

市警局長黃宗仁一再要求強力維護警察尊嚴與執法權力，得知員警在執勤時因公受傷，立即指示督察長李政曉前往白河分局慰問，由分局長陳建民陪同致贈慰問金，表達關懷慰勉之意，同時對員警嚴正執法的行為表示支持，代轉局長提醒同仁在執行勤務時要注意「三安」原則，以提升員警執勤的安全觀念及危機意識，防範意外事件的發生。

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