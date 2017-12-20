他被通緝逃亡稱為了幫母送終 老母：咒我死嗎？

莊姓男子涉改槍、擁毒被警持搜索票逮捕。（記者黃佳琳翻攝）

2017-12-20 14:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市旗山警分局日前獲報，鳳山區有1名改槍的師傅手藝精良，員警前往埋伏6個多小時後逮人，發現莊男不但擁槍毒，身上還揹著一條判刑12年、未到案執行的販槍案；逃亡已年餘的莊男向警方透露，他不去關是想幫老母送終，但莊母得知兒子落網消息趕到警局關心時，怒駡兒子：「是在咒我死嗎？」

警方指出，根據線報，莊姓男子（38歲）改槍技術良好，被他改過的槍枝不會卡彈，可以連續發射10發，且他收費相當高，黑市行情1把改造手槍要價約2萬元，但莊男收費2萬5千元，還要先收錢才辦事，算是業界的「改槍達人」。

由於莊男曾犯下販槍案被法官判徒刑12年，莊男未到案執行被法院發佈通緝已年餘，莊男逃亡期間，還四處放話：「警察敢來捉我，就見一個殺一個！」態度囂張；前天埋伏逮人時，莊男一現身，員警立即上前抱住不讓他有機會拔槍，雖然最後沒有在他身上或住處搜到槍枝，但仍在他的沙發裡搜出大批2、3級毒品及改槍工具。

被帶回警局的莊嫌，向警方透露，「逃，是為了幫老母送終！」但警方發現，莊母年紀不大，才60幾歲，且身體健康，莊母聽到兒子亂講話，氣得大駡「是在咒我死嗎？」不過她仍在員警面前幫兒子緩頰，指兒子就是只會出一張嘴，什麼話都敢亂講。莊男訊後被警方依槍、毒等罪送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆