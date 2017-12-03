賊星該敗！男子偷宮廟財物被查獲 騎oBike成犯罪鐵證

2017-12-03 18:53

［記者洪美秀／新竹報導］騎oBike偷竊成犯罪鐵證！新竹市林姓男子11月15日騎無樁共享自行車oBike涉嫌闖入富美宮竊取宮廟內的銅製蠟燭台，以為神不知鬼不覺，又食髓知味，12月2日跑到中清宮行竊，警方調閱監視器，發現歹徒是騎oBike犯案，今天經巡邏警網發現林男又騎oBike，上前盤查後，一舉破獲宮廟竊盜案；林男懊悔不已，不是懊悔行竊，而是懊悔騎了oBike，這樣都會被查出，「有夠倒楣」。

警方表示，接連接獲富美宮與中清宮等宮廟遭竊取銅製蠟燭台及靜爐等竊盜案，調閱監視器發現，竊嫌戴著帽子，都是騎oBike進出犯案，以為騎單車較不易被人發現，沒想到竟成了犯罪最大特徵，警方逐一清查並鎖定騎oBike的可疑人物。

新竹市警察局南寮所員警黃祥豪、李書銘今天清晨執行巡邏勤務時，在公道五路附近林姓男子就是騎oBike，且特徵符合宮廟竊嫌，又是騎Obike，於是上前盤查，發現林嫌早在9月就在鐵道路附近偷取oBike腳踏車，便騎此自行車到處偷竊，但最後仍賊星該敗，被警方查獲。

林嫌坦承犯下富美宮與中清宮和湳雅街土地公廟等3處宮廟的竊盜案，警方也到竹北兩家回收場取出林嫌變賣的銅製蠟燭台和銅製靜爐等證物，除通知被害宮廟領回，並將林嫌依竊盜罪嫌移送法辦。