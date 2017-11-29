對傷者不聞不問挨告 阿羅哈客運：不會逃避應負的責任。

阿羅哈客運國道車禍釀成6死11傷，部分傷者今日到橋頭地檢署按鈴控告阿羅哈對傷者不聞不問。（中央社）

2017-11-29 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕阿羅哈客運國道車禍釀成6死11傷的慘劇，今日下午有部分傷者因不滿阿羅哈客運公司事隔逾2個月都不聞不問，只郵寄一張台北高雄的單程車票應付了事，決定齊赴橋頭地檢署按鈴控告，而阿羅哈客運公司對此則回應，不會逃避應負的責任。

綜合媒體報導，阿羅哈客運自9月11日發生車禍後，11名傷者當中有6人，認為阿羅哈客運「不聞不問」，才組起「自救會」，今天下午聚集橋頭地檢署，控告阿羅哈客運傷害及重傷害，並要求阿羅哈在3天內，須成立與傷者對口的窗口，洽談賠償事宜。

一名自救會成員表示，阿羅哈客運公司在車禍發生後，發表聲明說會負責到底，結果自救會成員除了住院時領到的2000元慰問金及中秋節前夕收到的一張台北高雄單程車票，此外什麼都沒有，迄今他們仍不知要找誰談索賠，希望阿羅哈儘快派員出面。

阿羅哈客運公司經理阮福生在接受《中央社》電話訪問時指出，阿羅哈並沒有對傷者不聞不問，第一時間已派員到醫院慰問，並主動留下電話，只是傷者大多表示還在療傷中，不便談和解，公司會儘快再一一和傷者連繫，展現最大誠意，不會逃避應負的責任。