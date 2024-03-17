公仔界知名藏家遭竊百萬元公仔、油壓機 5嫌落網送辦

警方幫曹男找回18尊限量版的庫柏力克熊。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/17 11:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕45歲魏姓男子與陳姓友人去年底前往基隆市瑪陵地區某倉庫偷除草機時，意外發現倉庫內有油壓機及許多蒐藏公仔，便決定擇日回來行竊。本月12日，魏、陳2人找來3名同夥，進入倉庫偷走100多萬的庫柏力克熊公仔及百萬油壓機後逃逸。失主隔日發現，趕緊報警處理。警方則於昨日將5名犯嫌全數逮捕到案，全案將依加重竊盜罪偵辦。

據悉，被害人曹男是公仔界的知名蒐藏家，蒐集許多限量版的庫柏力克熊，每隻均價高達2萬元，另還有魔戒角色索倫雕像、漫威人偶等藏品；而魏男等人為了了解公仔價值，還特別加入公仔買賣平台，詢問手邊贓物的價值，並趁機脫手出售。

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警方調查，魏男等人去年底到瑪陵地區發現曹姓民眾的倉庫後，試探性偷走兩台除草機，並進入倉庫查看，發現隔壁棟二樓堆放大批公仔，似乎非常值錢，便開始謀劃如何行竊、搬運。

曹姓被害人雖事後有發現除草機失竊，但因不知何時被偷，且損失不大，便未報警處理，沒想到竊賊食髓知味，本月12日深夜夥同兩名盧姓同夥及鄭姓男子開車到倉庫搜刮油壓機具及價值不斐的公仔。

曹男隔天發現自家倉庫被搜刮一空，損失慘重，趕緊通報警方偵辦，初估被偷走6、70尊庫柏力克熊及限量公仔，另加上油壓機等器具，損失高達500萬元。

警方獲報後，立刻組成專案小組，調閱周邊監視器並以車追人，蒐證完備後，向基隆地檢署及基隆地方法院聲請拘票及搜索票，15日起陸續於基隆市、新北市汐止、淡水、桃園市平鎮、大園等地，逮捕魏姓、陳姓、盧姓、鄭姓及盧姓等5名竊嫌，並起獲贓物液晶電視1台、庫柏力克熊收藏公仔18（尊）箱、犯案螺絲起子1支及安非他命毒品等證物，依加重竊盜及毒品等罪將竊嫌移送基隆及士林地檢署偵辦。

據了解，警方也在魏男藏身處搜出18（尊）箱公仔，他則表示分得的公仔均未出售，其他人的是否有售出自己並不知情；而被偷走的油壓機等百萬機具，則被當作廢鐵售出，不法所得僅數萬元。

警方表示，將會持續追查贓物流向，幫被害人找回珍藏的公仔，也呼籲民眾千萬不要收購來路不明的藏品，以免觸法。

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警方幫曹男找回18尊限量版的庫柏力克熊。（記者吳昇儒翻攝）

三分局偵查隊副隊長盧順正起出魏男分得的贓物。（記者吳昇儒翻攝）

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