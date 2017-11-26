國小劣師性侵女學生演變成不倫戀 總計性交41次

2017-11-26 09:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕斯德哥爾摩症候群？中部一所國小教師阿強，2014年間在教師休息室內性侵害11歲女學生小真，不料，卻演變成師生不倫戀，兩人在校內、汽車旅館到處性交，還在停車場與路旁「車震」，總計性交41次，還互傳下體裸照給對方，直到小真父親意外於手機內發現阿強的下體照片而揭發，不料，阿強羈押釋放後，小真還在臉書留言「親愛的爸比，晚安，啵一個」，台中高分院認定雙方後來雖有情愫，但阿強仍有違師道，依加重強制性交與加重強制猥褻罪，以及對未滿14歲少女性交罪，共判處徒刑9年，可再上訴。

教師被依加重強制性交等罪判處徒刑9年

判決書指出，任職國小導師的阿強（化名，已解聘）在2014年1月，於教師休息室內，與國小五年級學童小真（化名）觀賞有男女主角全裸畫面的電影「情人」（英國演員珍瑪奇與港星梁家輝主演），之後，阿強想摸小真的身體，小真答覆「這樣很奇怪」，阿強仍對小真猥褻得逞，1、2星期後，又在休息室內強行撫摸小真胸部與下體，又過了半個月，阿強將小真帶到校內的樂活教室強制性交得逞，不料，小真竟衍生「斯德哥爾摩症候群」，與阿強大談師生不倫戀，這種症候群是指被害者對加害者產生情感或同情心，認同加害者，甚至幫加害人的「人質情結」。

「斯德哥爾摩症候群」性侵變不倫戀

同年2月至7月，兩人到處性交，包括校內的教師休息室、樂活教室內，以及阿強的小套房，還在南投縣中興新村的停車場與草屯鎮的巷弄內「車震」，或到汽車旅館內性交，總計達41次，雙方互傳自己的裸照，同年11月，小真的父親發現小真手機內有男人下體照片而揭發。

令人難以置信的是，小真案發後傳簡訊給阿強：「我愛你，願意等你，我們可以重來過」，阿強被羈押2個半月釋放後，小真在阿強的臉書上，張貼兩人照片，留言「是情人不是愛人」、「親愛的爸比，晚安，啵一個，最近要去回溫和你去過的地方」，另外，小真的日記內，也寫滿對阿強的情愫，包括「與老師見面、擁抱」、「寒假期間留下美好回憶，現在發生的事情比寒假來得親密」。

台中高分院認為，小真雖對老師衍生情愫，但阿強行為仍違反師道，戕害小真身心發展，第1、2次猥褻與第1次性交，小真並不願意，阿強觸犯加重強制性交與加重強制猥褻罪，其餘41次性交獲得小真同意，但阿強仍觸犯與未滿14歲少女性交罪，共判處9年徒刑，可再上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆